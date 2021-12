Bahia inicia preparação para as oitavas de final da Sul-Americana

A equipe do Esporte Clube Bahia se reapresentou no Fazendo na tarde desta segunda-feira, 17, para inicar os preparativos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor disputará contra o Botafogo uma vaga nas quartas de final. A partida acontecerá nesta quinta-feira, 20, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos durante a partida contra o Palmeiras participaram de um treino regenerativo na academia, além passar pela piscina aquecida, fisioterapia e uso de barris de gelo. Já os demais atletas participaram de um treino coletivo, comandado pelo técnico Enderson Moreira.

No treino foi notória a reapresentação do goleiro Anderson, que se recuperou de dores na panturrilha, e do meia Allione, que sentia um incômodos na muscular da coxa.

O grupo que jogou sem colete foi composto por Anderson, Willien Lepo, Jaques, Everson, Paulinho, Nílton, Flávio, Vinicius, Rodrigo, Felipinho e Júnior Brumado. Já a equipe que utilizou o colete amarelo foi formada por Fernando, Bruno, Jackson, Ignácio, Max, Edson, Luiz Henrique, Allione, Clayton, Fernandinho e Edigar Junio.

O zagueiro Tiago foi poupado, por ainda sentir dores musculares na coxa. Ele ficou sob cuidados do departamento médico.

A equipe retorna aos treinos nesta terça-feira, às 15h, no CT.

adblock ativo