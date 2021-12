Bahia inicia preparação encara o Atlético-PR pela Sul-Americana

Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-PR, em partida válida pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, que acontecerá nesta quarta-feira, 31, às 21h45 na Arena da Baixada.

Ainda em São Paulo, depois da derrota para o Corinthians, o tricolor treinou no Centro de Treinamentos do Palmeiras. Em um primeiro momento, o técnico Enderson Moreira reuniu os jogadores para uma longa conversa sobre o jogo anterior e sobre a decisão contra o clube Paranaense.

Em seguida, sob o comando do preparador físico Edy Carlos e do fisioterapeuta José Dourado Neto, o elenco fez um aquecimento e uma liberação miofascial. Depois, com as orientações de Enderson, o grupo realizou uma atividade técnica e tática.

O Esquadrão segue viagem na noite desta quarta para Curitiba, onde ainda faz um último treinamento no CT do Coritiba.

