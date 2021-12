Bahia inicia preparação com jogo treino contra o time de Talisca

O elenco do Bahia iniciou a semana de preparação para a partida contra o Grêmio nesta terça-feira, 19, com um jogo treino realizado no Fazendão contra o Olímpia, time de Lauro de Freitas e presidido pelo ex-meia Tricolor Anderson Talisca.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no jogo contra o Cruzeiro participaram de um treino regenerativo. O restante do elenco disputou um jogo treino contra o EC Olímpia, vencido por 2 a 0, com gols de Allione e Júnior Brumado.

O técnico Preto Casagrande escalou Anderson (Rafael Santos), Éder (Wellington Silva), Rodrigo Becão, Thiago Martins (Everson) e Matheus Reis (Felipinho); Yuri (Feijão), Matheus Sales (Ferrareis) e Régis (João Paulo); Allione (Yuri), Hernane (Júnior Brumado) e Edigar Junio (Marco Antônio).

O zagueiro Tiago, que saiu durante a derrota no Mineirão, não sentiu dores e treinou normalmente. O lateral Wellington Silva também retomou as atividades.

O volante Renê Júnior, o lateral Armero e o zagueiro Jackson continuaram em tratamento para recuperação das lesões sofridas.

