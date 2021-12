Bahia inicia preparação com coletivo contra Sub-18

Dois dias depois de empatar sem gols com o Vitória, o elenco do Bahia voltou ao batente na tarde desta terça-feira, 23, e iniciou a preparação para o duelo do próximo domingo, 28, contra o Goiás, na Arena Fonte Nova.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico participavam de um treino regenerativo na academia, os demais jogadores do elenco participavam de um treino coletivo contra a equipe Sub-18 tricolor. Com gols de Souza e Obina, os profissionais venceram por 2 a 0.

O técnico Cristóvão Borges comandou time formado por Omar (Douglas Pires); Ângulo (Neto), Diego, Demerson (Rafael Donato) e Jussandro; Fahel, Fabrício (Toró), Diones (Freddy Adu) e Marquinhos; Obina (Potita) e Souza (Ítalo Melo).

Contra o Esmeraldino, o treinador do Esquadrão terá os reforços de Diones, Fahel e Marquinhos Gabriel, jogadores que cumpriram suspensão e não jogaram o Ba-Vi.

Já o zagueiro Lucas Fonseca recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Nesta quarta-feira, 24, Cristóvão Borges terá todo o elenco tricolor à sua disposição.

