Bahia inicia nesta terça bateria de treinamentos

Depois da folga desta segunda-feira, o elenco comandado pelo técnico Cristóvão Borges volta aos trabalhos no Fazendão nesta terça-feira à tarde, às 15h30. Na ocasião, os titulares vão realizar apenas uma atividade regenerativa.

Para o duelo do próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Esquadrão tem dois problemas de suspensão. O volante Feijão foi expulso no jogo ante a Portuguesa e deverá ser substituído por Fahel, que volta após cumprir automática pelo terceiro cartão amarelo. Por este mesmo motivo, o atacante reserva Obina não estará à disposição para a partida.



adblock ativo