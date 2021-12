Bahia inicia nesta quarta-feira venda de ingressos para o clássico

Para aumentar ainda mais sua média de público (19.246 pagantes por jogo, a quinta melhor do Brasileirão), o Bahia inicia nesta quarta-feira, 18, a venda geral de ingressos para o Ba-Vi de domingo, 22, na Arena Fonte Nova, com torcida única tricolor.

Desde esta terça, 17, a comercialização foi aberta para sócios e, nesta quarta, se estende aos demais torcedores através do site da Arena. A partir de quinta, 19, passam a ser opções também as lojas oficiais do clube e balcões TicketMix em seis shoppings de Salvador, além da bilheteria do estádio (exceto na sexta, devido ao show de Paul McCartney, sendo substituída por Pituaçu).

O ânimo da torcida do Esquadrão é alto devido à reação do time após a chegada do técnico Paulo César Carpegiani. No entanto, está descartada qualquer possibilidade de recorde de público. A capacidade do estádio vai ser reduzida porque o setor visitante não estará todo aberto. O motivo é a megaestrutura montada para o show do eterno beatle na sexta, 20, que vai obstruir a visão do setor Super Sul. Serão menos de 40 mil ingressos disponíveis (o recorde da Arena em partidas entre clubes é do duelo Bahia x Bragantino em 2016, com 44.042 pagantes).

Antes do clássico, porém, o Tricolor terá pela frente um confronto de semelhante importância. Vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo na Ilha do Urubu. O jogo é na quinta, às 20h (horário da Bahia).

Na 10ª colocação no campeonato, com 35 pontos, a equipe tem chance de alcançar o 9º lugar se vencer – posição que pode dar vaga à Libertadores em caso de título do Grêmio nesta edição do torneio e do Fla na Sul-Americana. Porém, o discurso no elenco segue sendo de ‘pé no chão’.

“O campeonato está bastante embolado, e cada jogo temos que encarar como uma decisão. A gente espera poder pontuar ao máximo para se livrar dessa zona incômoda”, afirmou o volante Renê Júnior.

A distância do Esquadrão para a zona de rebaixamento é de três pontos.

Treino no Fazendão

Nesta terça, os titulares não foram a campo para treinar. Trabalharam na academia e assistiram a um vídeo ao lado do técnico. Seu filho e auxiliar, Rodrigo Carpegiani comandou uma atividade técnica com os reservas.

Para a partida diante do Fla, o time conta com a volta do atacante Mendoza, que foi desfalque diante do Corinthians por força de contrato.

Presente para Paul

O Bahia prepara uma estratégia especial (secreta) para entregar um kit tricolor a Paul McCartney enquanto ele estiver em Salvador para o show histórico de sexta.

Caso receba o agrado, o astro britânico, fã de futebol e torcedor do Everton, terá em mãos duas camisas personalizadas, um livro institucional em inglês sobre o clube e colares de Carnaval do Esquadrão.

O Bahia prepara estratégia para entregar presente para Paul McCartney: camisas, livro e colares (Foto: EC Bahia l Divulgação​)

