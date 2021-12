Bahia inicia maratona de decisões com time reforçado

Se o momento decisivo do primeiro semestre finalmente chegou, o técnico Doriva terá o alento de contar com o time mais próximo possível do ideal. Nesta quarta-feira, 30, contra o Fortaleza, o Bahia começa sua maratona só com jogos decisivos - e todos os reforços trazidos pelo Tricolor estarão, pela primeira vez, juntos em campo.

O duelo, às 21h45, no Castelão, será o de ida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bem da verdade, o primeiro jogo eliminatório foi no domingo retrasado, pelo Baiano; logo depois, na quarta, porém, o Esquadrão pegou o Santa Cruz, pelo Regional, num confronto já sem peso em termos de classificação. Tanto, que usou time reserva.

O zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo João Paulo Gomes estrearam naquela partida. O atacante Thiago Ribeiro não: só foi jogar diante do Bahia de Feira, no último domingo, quando os outros dois foram poupados.

No treino desta terça, Doriva testou a equipe com os três. Já que ele só contará com o atacante Hernane e o lateral direito Tinga na Série B, o time desta quarta será o mais perto possível do que deve jogar como titular até o final do Estadual e do Regional. Para ficar completo, só falta o retorno do volante Danilo Pires - em tratamento e sem previsão de retorno.

Só decisões

O jogo de volta será já no domingo, às 16h, na Fonte Nova. Na quarta, o Tricolor tem outro duelo de mata-mata em casa, contra o Globo-RN, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo de ida acabou em 0 a 0. No domingo e na quarta seguintes os confrontos serão contra o Fluminense de Feira, pelas semifinais do Estadual.

Sobre a sequência, o zagueiro Lucas Fonseca prefere pensar caso a caso. "O mais importante é sempre o próximo jogo. Vamos pensar exclusivamente no Fortaleza agora. A gente trabalhou durante a semana para isso e espero que possamos executar o melhor em campo", disse.

Intercalar Copa do Nordeste, Baiano e Copa do Brasil não é novidade para o Bahia, já aconteceu no ano passado. Na ocasião, para não prejudicar os jogadores, usou time misto em duas partidas fora de casa na competição nacional, contra Nacional-AM e Luverdense. Ficou no 0 a 0 em ambos e trouxe as decisões para Salvador.

"Agora é outra competição. No mata-mata, temos que jogar com muita inteligência para não ser surpreendidos com gols fora de casa", disse o meia tricolor Juninho.

Fortaleza

O técnico do Leão cearense é Marquinhos Santos, que comandou o Bahia no começo de 2014. A equipe está há sete jogos sem perder, sendo dois pelo Regional. O período invicto corresponde com a chegada do treinador ao time.

O zagueiro Lima, recuperado de dores musculares, retorna ao time, assim como o volante Juliano, depois de uma virose. O volante Dudu Cearense, que estava com dores num joelho, também volta, mas ficará no banco.

O destaque é o atacante Anselmo, de 35 anos, ex-Palmeiras, autor de 10 gols na temporada até agora, sendo três pelo Regional.

Além de Fortaleza x Bahia, dois jogos completam, nesta quarta, a rodada das quartas de final da Copa do Nordeste: CRB x Sport, no Rei Pelé, e Santa Cruz x Ceará, no Arruda. Ambos acontecem às 21h45.

