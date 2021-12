Bahia inicia maratona de 3 jogos em 7 dias

O Bahia entra em campo logo mais, na noite desta segunda-feira, 16, às 20h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Brasil, contra o Vasco, em São Januário. O Tricolor garantiu uma larga vantagem na primeira partida, quando venceu o time carioca por 3 a 0, na Fonte Nova.

Já na terça, 17, a equipe embarca para Chapecó, onde terá um nova batalha, mas desta vez pelo reinício do Campeonato Brasileiro. O duelo será na quinta, 19, às 19h30. O esquadrão precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento.

No dia seguinte, na sexta, 20, o elenco do Tricolor retorna a Salvador para se preparar para o clássico Ba-Vi, que será realizado no domingo, 22, às 16h, na Arena Fonte Nova.

