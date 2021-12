Bahia inicia jornada na Série A diante do Corinthians

12º em 2017, 11º em 2018... No mínimo décimo em 2019! Diante das duas últimas campanhas do Bahia na Série A, impossível não querer mais do que a equipe já conseguiu nos dois últimos anos, em que foi o melhor clube fora do eixo Sul-Sudeste no Campeonato Brasileiro. Mas a missão já começa difícil, com a estreia neste domingo, 28, às 16h, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova.

E se contra o Londrina ainda havia a desculpa da ressaca do título do Campeonato Baiano, agora não tem mais justificativa: o Tricolor terá de jogar o máximo para fazer valer a vantagem do mando de campo e assustar o atual campeão paulista.

Não que isso seja novidade, aliás: ano passado, o Esquadrão terminou o torneio à frente não só do alvinegro como de outros grandes, a exemplo do Fluminense e do Vasco. Levando em conta o atual momento de clubes tradicionais como o Cruzmaltino, o Botafogo e o próprio Flu, terminar na primeira ‘página’ da classificação da Série A é uma meta bastante factível.

Para começar o campeonato mostrando aos clubes de fora que não vai ser fácil derrotar o Esquadrão na Fonte, o técnico Roger Machado terá o retorno de Elton, que foi liberado da partida da Copa do Brasil para resolver problemas particulares. Outro que voltará à equipe é Moisés, que cumpriu suspensão pelo torneio mata-mata. O terceiro a retornar será Lucas Fonseca, que está recuperado das dores nas costas.

Do lado de lá, alguns desfalques. O treinador do Corinthians, Fábio Carille, não terá o zagueiro Henrique, o volante Júnior Urso e o centroavante Gustagol, velho conhecido da torcida do Esquadrão. Além disso, o lateral-esquerdo Danilo Avelar ainda é dúvida. Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que brilhou contra a Chapecoense na Copa do Brasil, recuperou-se de dores e vai para o jogo.

