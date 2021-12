Bahia inicia decisão com Atlético por vaga na final do Estadual

Dizem por aí que o grito do torcedor costuma empurrar o time ao sucesso. O clima favorável à equipe que joga em casa faz com que seu aproveitamento seja, de acordo com estudos realizados sobre o tema, de 20% a 30% melhor do que quando atua como visitante.

O Bahia, no entanto, tem contrariado a tradição e a matemática neste início de temporada. A torcida tricolor tem feito bonito, comparecido em bom número, mas a última imagem que se tem do Esquadrão jogando na Fonte Nova mostra gente revoltada, vaiando atletas da própria equipe e aplaudindo ironicamente o adversário.

Cena que o Tricolor busca apagar a partir desta quinta-feira, 21, quando recebe o Atlético de Alagoinhas, às 19h15, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano.

É um jogo com caráter decisivo que pode até dar um peso maior em caso de eventual triunfo, ainda que isso não vá mudar o fato de que a campanha do Bahia como mandante em 2019 é péssima. Nos oito duelos que fez na Fonte Nova neste ano, o time só ganhou dois. Somou três empates e três derrotas, o que resulta num aproveitamento de 37,5%. Em compensação, não se pode dizer que faltou apoio: a média de público é de 19.819 pessoas por jogo, quase três vezes maior em comparação com a dos oito primeiros compromissos de 2018 (6.884).

Na lista de fracassos, estão reveses frente ao Bahia de Feira, pelo Baianão, e ao Liverpool do Uruguai, determinante para a eliminação logo na primeira fase da Copa Sul-Americana. Porém, talvez os jogos que mais tenham causado revolta na torcida tricolor na Fonte Nova não terminaram com derrota.

Empolgados com o bom final de temporada em 2018 e com a formação do elenco para este ano – tudo isso misturado ao momento terrível vivido pelo arquirrival – os torcedores protestaram bastante após os dois empates nos Ba-Vis.

Por fim, veio o 1 a 0 sofrido diante do Sergipe, vexatório, uma semana atrás, pelo Nordestão. As vaias ao time foram pesadas, e a galera chegou ao ponto de aplaudir o gol e o toque de bola da equipe de Aracaju. A demissão do técnico Enderson Moreira foi exigida por grande parte dos presentes, e ele balançou no cargo, mas acabou permanecendo.

O Esquadrão, nesta quinta, só não está numa situação de calamidade por conta de seu ótimo desempenho como visitante. Em 11 confrontos, venceu cinco, empatou outros cinco e perdeu apenas um: aproveitamento de 60,6%. A imagem mais viva de sucesso vem do último domingo, quando, precisando ganhar para ter chance de avançar às semifinais do estadual, aplicou 5 a 0 no Jequié, fora de casa.

Na positiva lista como visitante aparecem ainda outra goleada, sobre o Altos (5 a 0), e um triunfo convincente contra o Santa Cruz (3 a 1), pela Copa do Nordeste, além das classificações em duas fases da Copa do Brasil – apesar das atuações contestadas.

Cuidado

Sabendo dos vacilos recentes do Bahia em casa, o volante Elton falou sobre como deve ser a postura da equipe nesta noite: “A gente tem que tomar cuidado, ir concentrado. Não existe equipe boba. A gente tem que impor nosso ritmo e buscar o apoio da torcida pra fazer um grande jogo”.

Após dois meses fora por lesão, Elton voltou a ser titular no duelo com o Jequié e contribuiu com uma assistência. Ele também devolveu consistência ao setor de meio-campo, órfão desde a contusão do volante Gregore.

Elton e os outros componentes da equipe principal deverão entrar na escalação inicial nestq quinta, pela sexta partida consecutiva. Com o afunilamento das primeiras competições do ano e a pressão que vinha sofrendo, Enderson Moreira abandonou o rodízio entre time titular e alternativo.

Fica a dúvida no comando do ataque. Poupado por desgaste físico contra o Jequié, Gilberto viu Fernandão brilhar com quatro gols marcados. Mas o camisa 9 treina normalmente e deve retornar.

adblock ativo