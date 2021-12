Bahia inicia contra Náutico maratona de jogos à noite

Tem gente que funciona melhor à noite, ainda mais quando se trata de praticar atividade física. Basta dar uma volta na cidade para notar isso: em quase todas as praças, vê-se pessoas correndo, andando de bicicleta, 'batendo baba'... Em movimento, enfim.

A onda de exercitar nesse horário é tamanha que até foi cunhado o termo Night Run - ou corrida noturna, em inglês - para designar uma série de eventos de maratonas de rua no país cujas provas ocorrem somente durante a noite.

Pois o Bahia terá a partir desta terça-feira, 31, às 19h15, a sua Night Run futebolística: o jogo contra o Náutico, na Fonte Nova, será o primeiro de uma maratona de sete jogos pela Série B que acontecerão à noite.

A série continua com jogos no meio e no final da semana. Na sexta, também em casa e às 19h15, o Tricolor recebe o Paysandu; depois, na terça, vai ao Serra Dourada pegar o Goiás às 21h30. A maratona continua com mais dois jogos fora e dois em casa até a 11ª rodada [veja no quadro abaixo].

Sobre os motivos que, supostamente, ajudam na atividade física noturna, o atacante Luisinho tem o seu. Segundo ele, passar o dia concentrado e só jogar à noite facilita a preparação física: "Jogar à noite é melhor, sim, ainda mais pelo fato de termos muitos jogos um em cima do outro", disse sobre a maratona à frente.

"Ter esse momento de descanso vai ser essencial para que possamos ir bem nesta sequência de jogos", completou o atleta tricolor.

Difícil para o torcedor

Apesar da facilidade dos jogadores em atuar à noite, parte da diretoria do Esquadrão reclamou quando a tabela da Série B foi divulgada de forma detalhada, em março. Dos 11 primeiros jogos do Bahia, apenas um foi marcado para a tarde. E o pior: foi fora de casa, contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no último sábado.

O receio é que a maratona noturna atraia pouco público ao estádio. Os horários durante a semana, a maioria às 19h15, conflitam com a saída do torcedor do seu trabalho; enquanto os do final de semana, a maioria às 21h, chocam com outras opções de lazer da cidade.

A CBF só confirmou até agora as 11 primeiras rodadas da Série B, justamente quando acaba a maratona de sete jogos. Ou seja, a série de duelos noturnos pode ser ampliada quando for divulgada a tabela a partir da 12ª rodada.

Mas jogar à noite até agora tem dado sorte ao Tricolor. Em quatro jogos na Série B, o time só tem uma derrota - justamente no único jogo que fez à tarde, no último sábado, contra o Vasco, por 4 a 3.

Luisinho, que marcou um dos gols, acredita que o time apresentou melhora apesar da derrota: "Acredito que o elenco está entrando em sintonia. Tenho certeza que, no decorrer do campeonato, a tendência é que as coisas melhorem".

Para a partida, Doriva ainda não terá o lateral esquerdo Moisés, com um estiramento na coxa. Edigar Junio, que entrou no 2º tempo contra o Vasco, deve ganhar uma vaga como titular, assim como Luisinho, autor de um gol. Quem volta após cumprir suspensão é o meia Juninho.

Timbu sem destaque

Destaque do Náutico neste início de Série B, o volante Rodrigo Souza foi vetado da partida com lesão muscular. Sem ele, o lateral esquerdo Gastón, que atuou como volante no triunfo por 5 a 0 sobre o Sampaio Correa, deve continuar.

Maratona de sete jogos noturnos

Bahia x Náutico

Terça, 31, às 19h15

Bahia x Paysandu

Sexta, 3, às 19h15

Goiás x Bahia

Dia 07/06, às 21h30

Bahia x CRB

Dia 10/06, às 19h15

Criciúma x Bahia

Dia 14/06, às 21h30

Bahia x Londrina

Dia 18/06, às 21h

Tupi x Bahia

Dia 21/06, às 19h15

