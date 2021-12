Bahia inicia contra a Ponte sequência para afastar queda

Depois de ter assustado o seu torcedor no começo da competição, o Bahia se recuperou e já acumula 17 rodadas consecutivas fora da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na tarde deste domingo, 18, para evitar maiores sustos e um possível novo ingresso na Z-4, o tricolor recebe a Ponte Preta em Pituaçu, com a necessidade imperativa de vencer. Na semana seguinte, no dia 25, será a vez do tricolor baiano receber em casa o Naútico. Caso consiga triunfos nestes dois jogos, a equipe comandada pelo técnico Jorginho praticamente garante sua permanência na Série A em 2013.

Com 40 pontos ganhos, o time baiano trava um duelo à parte com o Sport, primeiro dos quatro clubes que compõem a zona de descenso. O rubro-negro pernambucano tem 37 pontos e já apresenta o mesmo número de vitórias do Bahia. Por isso, uma eventual derrota para a Macaca em Pituaçu aliada a um triunfo do Sport em Recife podem recolocar o Esquadrão na zona.

Mas a briga contra o rebaixamento também se estende à Portuguesa, que tem o mesmo número de pontos do Bahia e somente ocupa a 15ª colocação por ter dois gols de saldo a mais do que o tricolor.

Assim como o Tricolor de Aço, o Leão da Ilha e a Lusa jogam em casa: o primeiro recebe o Botafogo na Ilha do Retiro e o segundo pega o Grêmio no Canindé. Ainda na briga contra o rebaixamento mas com chances remotíssimas de escapar, o Palmeiras, então o 18º com 33 pontos, encara o Flamengo no Rio de Janeiro.

Além de Bahia x Ponte Preta, de Sport x Botafogo, de Portuguesa x Grêmio e de Flamengo x Palmeiras, o domingo que fecha a rodada tem ainda os duelos Fluminense x Cruzeiro, São Paulo x Náutico, Atlético-MG x Atlético-GO e Internacional x Corinthians.

Bahia - A maior dor de cabeça do técnico Jorginho para o duelo contra a equipe pontepretana é o seu sistema defensivo: o treinador não poderá contar com Titi, com Lucas Fonseca e nem com Jussandro, todos suspensos.

Para a vaga na ala esquerda, Romário deverá ser o escolhido, pois treinou durante toda a semana na posição. O miolo de zaga, porém, segue como uma incógnita. Pelo lado esquerdo, Alysson foi testado desde o começo da semana e deverá ser titular.

O dono da outra vaga, porém, é um mistério. O zagueiro Danny Morais, que está há duas semanas afastado por causa de uma lesão muscular, voltou a treinar com bola no meio da semana, mas não participou do coletivo e tem poucas chances de atuar. Por isso, Jorginho testou Fabinho no setor.

O volante, que também já atuou como lateral neste Brasileirão, é o mais cotado para começar a partida contra a Ponte, mas ainda concorre com Dudu e com Diego, jovens promessas do clube. Já o volante Diones retorna de suspensão e reassume a titularidade. O restante do time deverá ser o mesmo que perdeu para o Cruzeiro na rodada passada.

Ponte Preta - Para a partida em Salvador, o técnico Guto Ferreira terá como principal reforço a volta do atacante Luan, que havia cumprido suspensão no duelo contra o Internacional.

Com o retorno de Luan, o ponta de lança Rildo deverá ficar apenas como opção para o banco de reservas. Como homem de referência no ataque, o artilheiro Roger está mantido na equipe.

Outra novidade é a volta do meia Marcinho, então recuperado de lesão. Por ainda não apresentar o melhor da sua forma, o jogador deverá iniciar a partida no banco de reservas. A armação das jogadas, então, ficarão a cargo de Cicinho e de Nikão.

Com 46 pontos ganhos, a Macaca ocupa a 11ª posição na tabela e joga para assegurar uma vaga na Copa Sulamericana do próximo ano. Pesa contra o time campinense, porém, o fato de ter sido derrotado nas últimas cinco partidas que disputou longe do Moisés Lucarelli.



