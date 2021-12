Bahia inicia construção de loja oficial na Arena Fonte Nova

O Bahia atingiu uma marca história nesta terça-feira, 14, ao alcançar o número de 22 mil tricolores no quadro de sócios. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o clube comemorou o feito democrático e anunciou uma novidade para festejar a quantidade inédita de associados.

Através de um vídeo com o garoto propaganda Jotinha, o Bahia confirmou que já foram iniciadas as obras para instalação da loja oficial do clube que ficará na Arena Fonte Nova. A inserção do estabelecimento no equipamento esportivo é parte do novo contrato entre o tricolor e o estádio.

A loja ficará na parte sul da Arena, próxima ao Dique do Tororó. Além do ponto físico para comercializar produtos oficiais do clube, a Fonte Nova também abrigará um museu do clube.

