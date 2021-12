Bahia inicia briga por uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

O Bahia muda o foco para enfrentar, na noite desta terça-feira, 12, o Luverdense, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Com a presença de apenas cinco titulares da última partida, contra o América-MG, pela Série B - Robson, Patric, Bruno Paulista, Tiago Real e Zé Roberto -, o Esquadrão tenta passar longe de um resultado negativo em Lucas do Rio Verde-MT para não repetir um vexame.

Diante do mesmo LEC, em 8 de maio de 2013, o tricolor, que havia entrado em campo com boa parte dos atletas considerada reserva, perdeu por 2 a 0. No jogo da volta, na Fonte Nova, em 15 de maio, o triunfo por 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.

"Pude enfrentar o Luverdense nesses dois jogos e percebi a força deles dentro e fora de casa, mas nosso time tem o compromisso de voltar para Salvador com um bom resultado. Estamos focados nisso", conta Omar.

O goleiro, que não joga desde 19 de fevereiro - perdeu a camisa 1 por causa de uma contusão -, quer aproveitar a chance como titular. "Tenho encarado cada oportunidade como uma final. É sempre uma decisão para mim", garante.

A equipe vai ser mista, mas a postura continuará a mesma. "A gente sempre entra em campo para vencer. Independente do time que entrar, a pegada vai ser a mesma que estamos tendo no decorrer da temporada", garante Omar.

Luverdense tem dois desfalques e uma estreia

Os donos da casa terão dois desfalques para enfrentar o Bahia hoje à noite, no estádio Passo das Emas: o volante Júlio Terceiro, suspenso, e o zagueiro Everton, que já atuou na Copa do Brasil deste ano, quando defendia o Lajeadense. Assim, o treinador Júnior Rocha deve dar chances ao frente-de-zaga Ticão e ao defensor Walace.

O time deve ter ainda outra mudança importante. O veterano Tozin, atacante recém-contratado e que retorna ao clube após dois anos, está regularizado e tende a substituir o até aqui titular Osman.

*Colaborou Vittor Vilar

