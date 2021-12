Bahia inicia 2018 com grupo indefinido para a temporada

Hoje, no turno da tarde, o plantel do Bahia se reapresenta no Fazendão cheio de indefinições sobre quais serão os atletas que defenderão o Esquadrão na temporada 2018.

Nesta terça, 2, o técnico Guto Ferreira foi apresentado oficialmente para a imprensa em um evento em uma churrascaria de Salvador como técnico do Bahia para a temporada.

Para quem esperava algum anúncio de contratações, o presidente do Esquadrão manteve o tom de cautela para divulgar qualquer transação da vinda ou da saída de atletas. “Hoje, vamos só apresentar o Guto. Não vamos falar aqui sobre qualquer contratação. Só amanhã (hoje), no Fazendão”, declarou Guilherme Bellintani.

Segundo Guto, o Bahia vai precisar de algo em torno de 25 a 26 jogadores para iniciar bem as competições que o Tricolor vai disputar no ano. E deu a entender que vai manter o rodízio de jogadores entre as competições, como fez ano passado no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

“O calendário esse ano devido a Copa do Mundo é ainda mais apertado. O que nos dá uma condição melhor é que o Bahia não disputa a Copa do Brasil nas primeiras fases. Mas somos pagos para resolver isso. Ano passado, chegamos com ideias que foram crucificadas em um primeiro momento, mas que depois foram exaltadas e acabaram sendo um dos motivos da conquista da Copa do Nordeste. Pedimos paciência, para que o trabalho logo possa deslanchar”.

Quem fica e quem sai

Nesta terça, a negociação do lateral Juninho Capixaba com o Corinthians, que era dada como certa, acabou entrando em um impasse. O jogador postou em sua conta no Instagram um texto de despedida, o que pegou mal junto à direção Tricolor, já que o acordo ainda não está fechado.

Além disso, o impasse para acertar os salários com o goleiro Douglas, ex-Avaí, e o lateral Moisés, que viriam como parte do pagamento de Juninho, estão travando o acerto com a equipe paulista.

Certa mesma é a chegada por empréstimo do lateral direito João Pedro, atleta do Palmeiras que disputou o Brasileirão ano passado pela Chapecoense.

Também é dada como certa, segundos os empresários dos atletas, o retorno do volante Edson e a chegada do lateral ex-Vitória Nino Paraíba, que estava na Ponte Preta.

Entre as especulações que podem ter um desfecho hoje estão também a chegada do volante Nilton e o meia Élber, ambos ex-Cruzeiro, além do interesse no atacante equatoriano de 21 anos Christian Alemán, que atualmente joga pelo Estudiantes, da Argentina e tem passe ligado ao Barcelona de Guayaquil.

adblock ativo