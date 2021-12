Bahia iguala recorde na Série A que não conseguia há seis anos

Ao comando do técnico Roger Machado, o Bahia igualou no último sábado, 7, ao vencer o Vasco por 2 a 0, em São Januário, o recorde de vencer três partidas consecutivas na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez a atingir a marca foi em 2013, há seis anos.

Após as vitórias sobre Atlético Mineiro, CSA, ambas por 1 a 0, e Vasco por 2 a 0, o Bahia está a um triunfo de quebrar o próprio recorde. Para alcançar o feito, o Tricolor recebe o Fortaleza neste domingo, 15, às 16h, na última rodada do primeiro turno.

A sequência de 2013 aconteceu nas últimas rodadas do campeonato. O Tricolor fez 1 a 0 sobre o Náutico, na Arena Pernambuco, pela 35ª rodada, na 36ª fez 1 a 0 contra a Portuguesa, na Fonte Nova, pela 37ª, no Mineirão, venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Na última rodada a sequência foi quebrada pelo Fluminense. Na oportunidade o tricolor carioca venceu por 2 a 1, em plena Fonte Nova, com informações do Uol Esporte.

Em 2019 o Tricolor faz o seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos. Com a vitória sobre o Vasco, o Bahia igualou a pontuação (30) do Internacional, 6º colocado, e só fica atrás por conta do número de vitórias, são 9 do time gaúcho contra 8 da equipe baiana.

