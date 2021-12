A direção tricolor se comoveu com o grito de "Bora Baêa" soltado pelo cantor Maylssonn no programa The Voice Brasil da Rede Globo, exibido na quinta, 31, e convidou o músico baiano para a sede administrativa do clube, nesta sexta, 1, presenteando-o com uma camisa oficial do time personalizada com seu nome. O artista também gravou um vídeo cantando o hino do Esquadrão e se cadastrou como sócio torcedor do Bahia.

A atitude de Maylssonn, que está sendo bastante repercutida nas redes sociais, foi resumida pelo próprio artista como natural. "Antes de eu soltar o grito, Claudia Leitte olhou para mim e perguntou, baixinho: 'Você é Bahia, né?' Foi a deixa. Foi algo espontâneo, porque o que mais teve ali na hora foi emoção. Eu tava emocionado demais."

O cantor que é morador do bairro da Engomadeira em Salvador revelou que origem seu nome é uma homenagem a um ex-jogador do Bahia. "Meu nome vem do lateral-direito Maílson. Nasci em 1990 e um dos meus maiores sonhos é conhecer ele", disse o artista soteropolitano, sabedor do estado de saúde do ex-jogador, que sofre com uma doença degenerativa.

Veja a interpretação e o grito "Bora Bahêa" durante a apresentação de Maylssonn no "The Voice Brasil":

Da Redação Bahia homenageia torcedor tricolor participante do The Voice

