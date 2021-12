Bahia homenageia Dia da Pessoa com Deficiência neste domingo

Na última partida do Brasileirão 2018, o Bahia homenageia o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta segunda-feira, 3. No confronto contra o Cruzeiro no Estádio de Pituaçu, neste domingo, 2, às 16h (horário da Bahia), as camisas usadas pelos atletas tricolores exibem códigos de modalidades paralímpicas junto a numeração dos jogadores.

A ação é uma parceria entre o Esquadrão e a Loteria da Caixa. No mês passado, o Bahia homenageou o Novembro Negro. No jogos do mês, no lugar dos nomes do atletas, as camisas estampavam nomes de personalidades negras, como Moa de Katendê e Tia Má.

