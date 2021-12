Bahia homenageia atleta da base morto vítima de leucemia

O Bahia vai homenagear o ex-jogador da divisão de base do clube, Paulo Henrique Freitas Oliveira, de 19 anos, que morreu na noite da quinta-feira, 24, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Promessa da divisão de base, não resistiu ao tratamento contra leucemia iniciado no ano de 2014.

Na partida contra o Luverdense neste sábado, 26, o clube irá realizar uma homenagem antes do jogo e fará um minuto de silêncio. Na partidas das categorias de base envolvendo o clube, também foi solicitado um minuto de silêncio.

Anderson Talisca, também se manifestou pelas redes sociais e prestou homenagem ao jovem.

😭😭. Descansa em paz irmão 😭😭 Saudades Eterna 🙏🏻🙏🏻 Esse joga muito ! ⚽️⚽️ Uma foto publicada por andersontalisca (@andersontalisca) em Set 25, 2015 às 1:55 PDT

O jogador, nascido em maio de 1996, foi campeão estadual pelo Bahia nas categorias sub-16, sub-18 e sub-20 e também conquistou os títulos da etapa brasileira da Copa Nike, da Copa Metropolitana sub-17, da Copa Catalão, da Copa Cerquilho e da Copa Irecê (duas vezes), quando foi artilheiro e eleito o melhor jogador. Além disso, ele também foi convocado pela Seleção Brasileira sub-15 e ganhou a Mini Copa América na Venezuela, em 2011.

O corpo de Paulo chegará a Coaraci, no interior baiano, neste sábado, 26, e será sepultado diante dos familiares no domingo, 27, pela manhã, no cemitério municipal da cidade.

