Já são três Ba-Vis garantidos para mexer com as estruturas de Salvador nos próximos dias. O primeiro é o que fecha a fase inicial do Baianão no próximo domingo (9). Os outros dois foram confirmados neste domingo, 2, com o triunfo tricolor, por 3 a 0, sobre o Sergipe na Fonte Nova – já havia feito 4 a 2 em Aracaju.

Daniel Dórea Bahia goleia Sergipe e confirma Ba-Vi na semifinal do Nordestão

Assim, Bahia e Vitória se enfrentam nas semifinais da Copa do Nordeste em duelos de ida e volta programados inicialmente para os dias 23 e 26 de abril. Caso as duas equipes avancem também à final do Baiano, como é tradição, serão cinco clássicos em menos de um mês, sequência inédita nos 85 anos de história do duelo.

No encontro pelo Nordestão, o Tricolor, por ter até aqui a melhor campanha geral do torneio, conta com a vantagem de decidir a classificação em casa, na Fonte Nova.

Domínio quase total

Apesar de ter iniciado o jogo com bom ímpeto e triangulações incisivas, o Bahia deixou rapidamente o ritmo cair. Tanto que a primeira grande chance criada foi do Sergipe. Aos 11 minutos, Hiago foi lançado em velocidade e tocou na saída de Anderson. Eduardo tirou a bola que ia na direção do gol.

O Tricolor só foi retomar o domínio depois disso, quando conseguiu apertar mais a marcação na saída de bola do adversário. Aos 16, Allione, em belo lance individual, inaugurou o bom número de oportunidades criadas pelo time. Em chute de canhota de fora da área, exigiu grande defesa de Ferreira. Na sequência, o Esquadrão enfileirou jogadas agudas. Ferreira foi bem na cabeçada de Tiago, contou com a sorte na testada de Hernane na trave e comemorou quando o Brocador, aos 32, isolou o bom passe vindo do pé direito de Eduardo.

Cinco minutos mais tarde, o Bahia criou sua melhor jogada. Tocou pacientemente a bola no meio-campo até o passe vertical de Juninho, que acionou Allione. O argentino desviou com categoria para Zé Rafael, mas o meia, em ótima condição para finalizar, preferiu servir Hernane e a zaga cortou. O Brocador não parecia mesmo estar com sorte. Aos 43, marcou de cabeça, mas o gol foi mal anulado por impedimento.

Apesar de ter atuado de forma digna diante de um adversário que se postou de forma bastante recuada, o time recebeu um misto de aplausos e injustas vaias na saída para o intervalo. Era preciso, no segundo tempo, traduzir a superioridade em bola na rede para satisfazer a exigente torcida.

Os tentos sairiam, mas antes a turma tricolor levou um susto. Aos quatro minutos, Hiago recebeu cruzamento rasteiro sozinho na pequena área. Ele finalizou e Anderson fez milagre para evitar o gol.

Passado o momento de tensão, veio o de alívio dois minutos depois. Juninho levantou em cobrança de falta, Carlos Henrique estragou a linha de impedimento do Sergipe e deu condição para Edson, com calma, balançar a rede pela primeira vez pelo Bahia.

E o volante gostou da história. Aos 16, tornou a marcar após cobrança de escanteio de Régis e passe de cabeça de Hernane. Vantagem obtida, situação tranquilizada. Mas durou pouco. Dois minutos depois, o lateral Eduardo foi expulso de forma direta por falta violenta e o Esquadrão voltou a se ver ameaçado.

Porém, a inferioridade numérica não fez tanta diferença e o Tricolor ainda acrescentou um gol à conta. Aos 37 minutos, Éder cruzou, a zaga afastou mal e Edigar Junio soltou o pé para estufar a rede.

Ficou faltando o tento de Hernane, que teve outra oportunidade, mas mandou no travessão. Não houve prévia do gol que o Brocador prometeu no Ba-Vi do próximo domingo (9).

