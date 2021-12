Com autoridade, o Bahia venceu o Sport por 4 a 0, em Pituaçu, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Neste sábado, 20, o destaque da partida foi o meio-campista Patrick de Lucca, que abriu o placar com um golaço e comandou as ações do meio de campo tricolor. Os outros gols do jogo foram marcado por Gabriel Novaes, duas vezes e Rodriguinho.

Rafael Teles Bahia goleia o Sport e assume a liderança do grupo A do Nordestão

O Esquadrão foi dominante do começo ao fim e poderia até ter conseguido uma goleada (ainda mais) histórica, não fosse grandes defesas do goleiro Carlos Eduardo e também a falta de pontaria dos tricolores em alguns lances.

Agora com sete pontos, o Bahia lidera o grupo A do Nordestão. O próximo compromisso do time na competição regional será na terça-feira, fora de casa, contra o CSA.

Cabia mais

Depois de receber críticas pela postura pouco agressiva no Ba-Vi do Nordestão, neste sábado o Bahia entrou em campo postado no campo ofensivo e em busca do gol desde os primeiros lances. Aos oito minutos Rodriguinho já tinha finalizado de dentro da área e obrigado Carlos Eduardo a fazer ótima defesa. O Sport, por sua vez, ficou a espera do Tricolor para tentar chegar ao gol em uma jogada de contra-ataque.

O plano de jogo do Esquadrão levou a melhor desde os primeiros minutos da partida. O time só não conseguiu a vantagem no placar mais cedo porque Carlos Eduardo, e a trave, seguiram salvado os visitantes. O goleiro defendeu finalização de Daniel, e quando não podia fazer nada, contou com a sorte ao ver um chute de Patrick de Lucca explodir no poste.

De tanto insistir, o Bahia abriu o placar aos 27 minutos, justamente com Patrick de Lucca. O meio-campista arriscou mais uma vez de fora da área, só que agora a bola bateu na trave e entrou. Para ser mais precisou, bateu no travessão. Um golaço no Estádio de Pituaçu, que colocou justiça no placar do jogo.

Para tentar o empate os visitantes apostaram em investir no jogo aéreo e aos 36’ a estratégia quase deu certo. Júnior Tavares cruzou, Iago Maidana cabeceou, e Douglas fez uma defesa importante para manter o Tricolor em vantagem.

A tentativa de reação do Sport abriu uma nova possibilidade de jogada para o Esquadrão, que agora tinha campo para contra-atacar. Foi assim que os donos da casa quase marcaram o segundo, aos 39 minutos. Rodriguinho foi acionado e cruzou para Edson, que cabeceou para mais uma defesa de Carlos Eduardo.

Os minutos finais da primeira epata foram acelerados. O Sport quase empatou aos 45’, em nova jogada pelo alto, mas desceu para o intervalo com dois gols de prejuízo, porque Gabriel Novaes marcou o segundo do Bahia aos 48’.

Nino fez a jogada, Gilberto parou em Carlos Eduardo, e Gabriel Novaes ficou na boa para balançar as redes.

Segue o baile

O show do Bahia continuou no segundo tempo. O time se manteve melhor em campo e marcou o terceiro aos 17 minutos, com Rodriguinho. O camisa dez recebeu passe de Gilberto, dominou e chutou de perna esquerda para estufar as redes.

Ainda deu tempo para Gabriel Novaes marcar mais um e fechar o placar em 4 a 0, aos 33 minutos do segundo tempo.

Mais Bahia

Neste domingo, 21, é a vez do Tricolor entrar em campo pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O time de aspirantes vai visitar o Fluminense de Feira, às 16h, no Estádio Joia da Princesa.

Com apenas cinco pontos somados nos cinco primeiros jogos, o Esquadrão precisa da vitória para se manter com boas chances de terminar entre os quatro primeiros. Atualmente a equipe ocupa a sétima posição na tabela.

Bahia goleia o Sport e assume a liderança do grupo A do Nordestão | Foto: Divulgação/ATarde

