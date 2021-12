Bahia goleia o Grêmio e vai à semifinal da Copinha

Em um duelo de tricolores invictos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Bahia levou a melhor na tarde deste domingo, 20, sobre o Grêmio e classificou-se para a semifinal da competição.

Os gaúchos conseguiram vazar pela primeira vez a meta do goleiro Renan, que ficou 507 minutos (sem os descontos) sem levar gol na Copinha, mas o Esquadrãozinho foi mais eficiente e cravou 4 a 1.

Na próxima terça-feira, 22, às 3h da tarde, no mesmo Estádio Nicolau Alayon, o time baiano enfrenta o Goiás, que empatou com o São Paulo por 2 a 2 no tempo normal e garantiu a vaga nos pênaltis (5 a 3).

Em um campo completamente desnivelado, os jogadores de Bahia e Grêmio tiveram muito trabalho para conduzir a bola. Assim, as jogadas de bola parada poderiam fazer a diferença. E foi assim que o Bahia chegou ao primeiro gol, após escanteio cobrado por Caio César e o lateral Railan subiu bonito para fazer 1 a 0.

Mesmo com o gol sofrido, o Grêmio continuou com um maior volume de jogo. Só que a zaga do Bahia é a melhor da Copinha e tem no goleiro Renan um verdadeiro paredão. Em cobrança de falta na área do tricolor baiano, André raspou de cabeça e Renan catou com firmeza.

No final do primeiro tempo, o Esquadrãozinho quase faz o segundo. Novo escanteio cobrado por Caio César e a bola sobrou para o zagueiro Robson, que deixou escapar a boa oportunidade.

Conhecido por se fantasiar do mascote Superman nos jogos do time profissional, Railan mostrou felicidade pelo gol que marcou, mas alertou que o time precisava ficar mais ligado.

"Estou feliz por poder ajudar meu time a vencer. Mas a gente entrou um pouco desligado. A gente está batalhando pelo título e não vamos deixar cair agora", disse.

Na etapa final, o Grêmio voltou melhor. Aos 4 minutos, Fabian acertou o travessão do gol de Renan em cobrança de de falta. Nove minutos depois, não teve jeito. O time gaúchoi chegou ao empate num golaço do mesmo Fabian, que deu um chapéu em Maracás, driblou o outro zagueiro Robson e bateu de esquerda.

Só que o time gaúcho perdeu o lateral-esquerdo Jonathan, expulso. E o Esquadrãozinho aproveitou para explorar a inferioridade numérica do adversário. Logo aos 29 minutos, Caio César cobrou escanteio na pequena área e Maracás cabeceou para fazer 2 a 1. André exigiu outra boa defesa de Renan.

Mas, aos 35, Railan fez um lançamento perfeito para Zé Roberto entrar na área, driblar o goleiro Ygor e ampliar para 3 a 1. E, no contra-ataque, o Bahia matou o jogo. Aos 42, Ryder foi lançado na frente, chutou em cima da zaga, mas deu sorte de pegar a sobra e chutar para carimbar a goleada por 4 a 1.

