Bahia goleia o Blooming e se classifica na Copa Sul-Americana

O Bahia precisava vencer o Blooming, da Bolívia, por dois gols de diferença para avançar para a segunda fase da Copa Sul-Americana, e o objetivo foi facilmente alcançado na noite desta quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com dois gols de Zé Rafael, um de Elton e um de Brumado, o Tricolor venceu a equipe boliviana por 4 a 0, sem maiores sustos, como já era de se esperar, até mesmo pela fragilidade do adversário.

Agora, o Bahia espera o sorteio do dia 4 de junho para conhecer o próximo adversário.

O jogo

O Blooming começou a partida com um verdadeiro ferrolho: três zagueiros e seis jogadores no meio de campo. A estratégia até que surtiu efeito nos primeiros minutos, já que o Esquadrão teve dificuldades para entrar na área do rival.

O primeiro lance de perigo veio aos 11 minutos, com um chute do volante Elton de fora da área. E o o primeiro gol veio aos 25 minutos. Vinícius cobrou o escanteio, Lucas Fonseca furou, mas Zé Rafael, na pequena área, abriu o placar de bico.

O único lance de perigo do Blooming só ocorreu aos 45 da primeira etapa. Hugo Bargas chutou forte de fora da área, mas Anderson fez boa defesa e garantiu a vantagem ao fim da etapa inicial.

Na volta do intervalo, ciente de que precisava fazer mais gols, Guto Ferreira já voltou com Régis no lugar do apagado Élber com o objetivo de incendiar o jogo.

A mudança surtiu efeito, o time ficou mais arisco e foi pra cima. E Elton ampliou logo aos 4 minutos. Vinicius cobrou falta com veneno e o volante tricolor desviou de cabeça: 2 a 0 Bahia.

Após perder algumas boas chances, o terceiro gol saiu. E veio dele, o camisa 10. Zé Rafael marcou pela segunda vez na partida, após receber bom passe de Júnior Brumado. Zé só teve trabalho de tirar do goleiro para ampliar o placar e garantir a tranquila classificação do Tricolor.

Com um apetite voraz, o time de Guto ainda fez o quarto. Em boa trama de Régis e Mena, Júnior Brumado recebeu na cara do gol e fechou o placar.

