Sem grandes dificuldades e fazendo aquilo que dele se espera contra equipes de nível técnico baixo, o Bahia não tomou conhecimento do Moto Club, venceu e o time maranhense por 4 a 0, em São Luís, e carimbou sua classificação às quartas de final da Copa do Nordeste 2017, com uma rodada de antecedência.

Luiz Teles Bahia goleia Moto Club e carimba vaga na quartas de final do Nordestão

O resultado deixou o Tricolor na liderança isolada do Grupo B, com 11 pontos, quatro a mais que o vice-líder Fortaleza. O Esquadrão encerra sua participação na 1ª fase somente no dia 22, justamente contra o time cearense, na Arena Fonte Nova. Os adversários na próxima fase serão definidos por meio de sorteio.

O próximo compromisso do Bahia será pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 19, contra o Galícia, na Fonte Nova.

O jogo

Altamente criticado no meio de semana ao escalar e postar um Bahia excessivamente cauteloso na eliminação da Copa do Brasil para o Paraná, em Curitiba, o técnico Guto Ferreira aproveitou a fragilidade do Moto Club para tentar se redimir com a torcida. Como se estivesse jogando na Fonte Nova, colocou em campo uma equipe mais corajosa e ofensiva, na teoria e na prática.

Com Juninho no lugar de Renê Júnior e Allione na vaga de Diego Rosa (além de Éder substituindo Lucas Fonseca, na zaga), o Tricolor não tomou conhecimento do time maranhense e desde o primeiro minuto, quando Allione perdeu um gol incrível, dominou a partida e criou várias oportunidades de gol, fazendo valer a clara superioridade técnica e física de seus jogadores em relação ao limitado adversário.

Sem um atacante de velocidade pelas pontas, o Bahia abusou da movimentação e criatividade de seu cinturão de meio-campo, formado por Edson, Juninho, Allione, Régis e Zé Rafael, além de soltar os laterais Eduardo e Armero. Pressionando a saída de bola do adversário com uma marcação alta e compacta, o time controlou a posse de bola e poderia ter ido para os vestiários do Estádio Castelão, ao fim do 1º tempo, com uma goleada ainda maior que os 3 a 0 que mostrava o placar.

Destaque para o centroavante Hernane, com dois gols e uma assistência. Ele marcou o primeiro aos 26, de cabeça, após cruzamento de Armero. O segundo tento do Bahia teve um bom passe do 'Brocador' para Régis, que entrou na área sozinho e tocou forte na saída do goleiro, aos 33. O terceiro saiu aos 43, com passe de Allione, entre os zagueiro, para um gol de carrinho de Hernane, antecipando-se ao arqueiro.

O Bahia retornou para o 2º tempo com um ritmo mais cadenciado e viu o Moto Club crescer no jogo, sobretudo em cruzamentos de bola parada para a área. Contudo, com mais uma atuação segura de Jean, com pelo mesos quatro grandes defesas, o Tricolor conseguiu segurar o ímpeto do time da casa e manter sua invencibilidade no torneio, sem ter sofrido gols nos cinco duelos que disputou no Nordestão.

Deu tempo ainda para Régis ampliar o marcador aos 35, num golaço de fora da área, chutando de perna direita, colocado, no ângulo do goleiro Ruan.

Moto Club 0x4 Bahia - 5ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Quando: domingo, 12, às 16h

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas)

Cartões amarelos: Felipe Dias (Moto Club)

Gols: Hernane, aos 26 e aos 43, e Régis, aos 33 minutos do 1º tempo; Régis, aos 35 minutos do 2º tempo;

Moto Club: Ruan; Tote, Ozéia, Wanderson e Chico Bala; Diego Teles (Júnior Juazeiro), Curuca (Esdras), Tony Galego e Válber; Vinicius Paquetá e Eduardo (Felipe Dias);Técnico: Marcelo Vilar

Bahia: Jean; Eduardo, Éder, Tiago e Armero; Edson, Juninho, Régis (Renato Cajá), Allione (João Paulo) e Zé Rafael (Diego Rosa); Hernane;Técnico: Guto Ferreira

