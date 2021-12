O Bahia foi superior e goleou por 4 a 1 o Mogi Mirim, equipe de São Paulo, na noite chuvosa desta sexta-feira, 15, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, em partida válida pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a torcida, forte aliada da equipe nos jogos em casa e que foi punida por conta de briga em jogo no ano passado, o tricolor mandou na partida e, em vacilos sucessivos da zaga do Sapão, marcou quatro vezes.



Daniel Oliveira Bahia goleia Mogi Mirim por 4 a 1 em Pituaçu

Os gols do esquadrão foram assinalados por Maxi Biancucchi, Zé Roberto (duas vezes) e Léo Gamalho, "fechando o caixão" do Mogi Mirim na partida. A equipe paulista chegou a empatar na primeira etapa, mas não demorou nem 15 minutos para o tricolor voltar a frente do marcador. Com o resultado, o Bahia "dorme" no G4. A rodada continua no sábado, 16, com mais seis partidas.

Pela Série B, o Bahia volta a campo sábado, 23, para enfrenter o CRB no estádio Rei Pelé, às 21h. Já na quarta-feira, 20, enfrenta a Luverdense pela Copa do Brasil na Fonte Nova.

O Jogo

O início da partida foi "sem sal". Sem os gritos da torcida e com o estádio completamente vazio, as equipes exageraram nos erros do passe. Somente aos 17 minutos, o argentino Maxi Biancucchi "temperou" a partida ao abrir o placar para o Bahia. Ele recebeu a bola na ponta direita, cortou o zagueiro e chutou forte dentro do gol. A partir daí, a equipe paulista acordou e "apimentou" o jogo com Geovane, após cruzamento preciso de Elvis.

O jogo ficou aberto. O Bahia tinha a posse de bola, mas não conseguia marcar. Até que Zé Roberto, atacante que se destacou no Campeonato Baiano e ganhou a titularidade, colocou o tricolor novamente na frente do marcador. O jogador cabeceou, aos 43 minutos, após cruzamento de Pittoni pela direita. Logo depois, o juiz apitou para o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o tricolor começou arrasador e logo no primeiro minuto, depois de erro na saída de bola do Mogi Mirim, Léo Gamalho tocou a bola para Maxi, que cruzou para Zé Roberto. O jogador chutou de primeira para marcar um belo gol, o terceiro do Bahia. Com a vantagem no placar, o esquadrão apenas administrou a partida e, aos 17 minutos, ampliou o marcador com Leo Gamalho depois de rebote do goleiro. Goleando, tricolor teve frieza para manter o resultado.

