No primeiro jogo, quem salvou foi a tal mística da estrela tricolor – aquela que costuma brilhar quando poucos ainda acreditam. No segundo, também, mas nem um triunfo valeu. Apenas o empate. Depois de duas partidas iniciais que passaram bem longe de empolgar, contra CRB e Bahia de Feira, o Tricolor de Roger Machado finalmente ‘estreou’. E num momento importante: na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Com ótimo desempenho no primeiro tempo e o ‘plus’ da redenção de Nino Paraíba, o Bahia fez 4 a 0 sobre o Londrina, na Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 18, e abriu boa vantagem para a partida de volta, marcada para a próxima quinta, 25, em solo paranaense. Antes, o time faz o segundo jogo da decisão do Campeonato Baiano frente ao xará de Feira, domingo, 21, às 16h, na Fonte Nova. Depois do empate na ida, quem vencer leva.

Daniel Dórea e Redação Bahia goleia Londrina e encaminha vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Triunfo sobre a apatia

A atuação do Bahia no primeiro tempo foi certamente a melhor da equipe em toda a temporada. Vale pontuar que os jogadores apresentaram uma melhora técnica significativa, porém, muito mais importante do que isso foi celebrar o triunfo sobre a apatia que vinha reinando no time.

Não houve excesso de passes laterais entre os zagueiros. Não houve passividade no momento em que o adversário tinha a bola. Não houve morosidade em nenhum aspecto. E a primeira chance de gol foi criada logo aos 11 minutos, quando Eric Ramires cruzou, a zaga falhou e Gilberto meteu o pé direito. Passou perto.

Aos 20, o criticado Nino Paraíba – aguardem, que logo ele iria se redimir – partiu em velocidade num contra-ataque promissor, mas, ao invés de trabalhar a jogada, arriscou um chute atabalhoado.

Quatro minutos depois, o crescimento na intensidade do jogo tricolor deu resultado. O time fez pressão, roubou a bola no campo ofensivo e, na sequência, Artur deixou Arthur Caíke de cara para tocar na saída do goleiro.

Aos 29, a vantagem foi ampliada graças a um raro lance em que Nino encontrou a melhor solução. Arrancou novamente em contra-ataque, deu passe vertical para Gilberto e adentrou a área para receber de volta. Ainda teve serenidade para dominar antes de acertar o chute e fazer seu gol inaugural em 2019.

As coisas já iam bem, e ficaram ainda melhores quando Paulinho Moccelin foi expulso por entrada ríspida em Gilberto aos 40 minutos. Logo depois, Lucas Fonseca ainda teve oportunidade em cobrança de falta de Moisés. Mas o Esquadrão só conseguiria mais gols no segundo tempo.

Bahia goleia Londrina e encaminha vaga na próxima fase da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

Entretanto, a facilidade que se poderia esperar pela superioridade numérica do Tricolor não apareceu. O começo do tempo complementar até que encantou, com a jogada mais linda da partida aos cinco minutos. Artur tocou para Ramires, que deixou de letra para Arthur Caíke. O atacante buscou o ângulo e o golaço não saiu por muito pouco.

Só que, com o passar do tempo, o Bahia foi relaxando, conformando-se com o conforto no marcador. Mas adivinha quem reacendeu o time na partida? Ele, Nino Paraíba, que, aos 25 minutos, descolou passe esperto para Fernandão. O grandalhão, que havia acabado de substituir Gilberto, acabou bloqueado pelo goleiro.

Aos 32, Nino conseguiu somar também uma assistência. Ele recebeu de Fernandão, foi ao fundo e cruzou na medida para o pequenino Artur (1,63 metro) subir entre os zagueiros e balançar a rede de cabeça.

A vantagem já era excelente, mas poderia ficar ainda melhor. E o Bahia, que já tinha deixado o relaxamento de lado, sabia bem disso. Aos 46 minutos, Moisés teve oportunidade em cobrança de falta e, pela qualidade da batida, merecia maior sorte. O chute de curva parou num leve toque do goleiro, seguido por uma explosão no travessão.

Na cobrança do escanteio, porém, mais um grito de gol pôde sair da garganta dos tricolores. Artur conseguiu sua segunda assistência ao cruzar na cabeça de Fernandão, que usou de sua especialidade para finalizar a contagem. Saíram de cena os suspiros de alívio para entrar a euforia de um belo triunfo. Melhor assim.

