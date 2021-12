Bahia goleia Guabirá e assume liderança provisória do Grupo B na 'Sula'

Com apenas quatro jogadores titulares em campo, era de se esperar que nomes menos conhecidos protagonizassem o duelo contra o Deportivo Guabirá, nesta terça-feira, 27, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O que o torcedor não imaginava era que esses nomes seriam de Alesson, Juninho e Marcelo Ryan. Os três foram os autores dos gols do triunfo por 5 a 0 do Esquadrão sobre o clube boliviano. Alesson e Ryan fizeram dois, e Juninho um.

O resultado dá ao Bahia a liderança do grupo B, com quatro pontos. Nesta quarta, 28, Independiente (3 pontos) e City Torque (1) completam a rodada. O Esquadrão volta a campo no próximo sábado, contra o Ceará, em Pituaçu, para dar início à decisão da Copa do Nordeste.

Heróis improváveis

A saga de redenção começou logo aos sete minutos. O novato Thonny Anderson, aos trancos e barrancos, conseguiu boa jogada pela direita, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Alesson - quarto gol em 40 jogos - abrir o placar.

Superior tecnicamente, a equipe de Dado Cavalcanti passou a ter mais cautela nas ações, trocando muitos passes na defesa. Na primeira arrancada do Guabirá, protagonizada por Mina, aos 23 minutos, o caos tomou conta do jogo. Luiz Otávio falhou, não conseguiu acompanhar o atacante adversário e o derrubou na área. Pênalti.

E aqui a gente pode falar sobre um herói provável em uma situação improvável: Matheus Teixeira. Após pegar dois pênaltis no último sábado, contra o Fortaleza, qual era a chance que tinha o jovem goleiro de salvar o Bahia novamente? Cem por cento. Teixeira voou no canto direito e, de mão trocada, mandou para escanteio o chute de Mercado.

O gol do alívio sairia aos 39', novamente pelos pés - pela cabeça, neste caso - de um herói improvável. Galdezani cobrou falta na área e Juninho subiu com maestria para cabecear violentamente para o fundo das redes.

Thaciano ainda recebeu sozinho de Alesson, na frente do gol, e chutou para fora, aos 45 minutos. Difícil de entender, impossível de explicar.

Artilharia pesada

Após um pequeno susto no início, o Bahia metralhou o gol do Guabirá. Aos 11 minutos, após saída errada do Esquadrão, os jogadores bolivianos tabelaram na frente e a bola ficou com Peredo dentro da área. O atacante chutou para o chão, e a bola passou à esquerda de Matheus Teixeira.

O troco veio em dose tripla. Aos 19 minutos, Alesson cruzou na cabeça de Marcelo Ryan, que mandou no cantinho direito. Aos 26’, Renan Guedes fez boa jogada pela ponta direita e tocou para Marcelo Ryan "brocar" o quarto do Bahia na partida.

Mais tarde, aos 33', Alesson terminou de calar os críticos. Recebeu de Marcelo na área, sem goleiro, e marcou mais um. Ibañez ainda foi expulso, aos 32’, eliminando qualquer chance de reação do Guabirá no confronto.

Aos 42 minutos, Jonas arriscou um chutaço de esquerda, o goleiro deu rebote e Óscar Ruiz carimbou o travessão na sobra. Noite improvável.

