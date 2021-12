Mesmo sem Hernane Brocador, contundido, o Bahia fez o dever de casa e goleou o Galícia por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o tricolor foi a 15 pontos, já se garantindo na liderança do Campeonato Baiano.

Bruno Porciuncula Bahia goleia Galícia e se garante em primeiro no Baianão

Rômulo, Gustavo, Edigar Junio e Hayner marcaram os gols da partida, na qual o Bahia dominou e não se assustou com o Azulino, que tinha a melhor defesa do Campeonato Baiano.

O tricolor agora se prepara para enfrentar o Vitória, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Bahia domina

O primeiro tempo começou com 15 minutos de atraso. O ônibus do Galícia se envolveu em um acidente e, quando chegou na Fonte Nova, só estava com o uniforme branco, mesma cor da do Bahia. Os jogadores tiveram que esperar o uniforme azul chegar no estádio.

Com a bola rolando, o que se viu foram muitos erros de passes. O Bahia e o Galícia davam espaços, mas os jogadores não conseguiam aproveitar.

O gol quase sai aos 9 minutos. Em contra-ataque rápido do Galícia, Chiquinho tocou para Gian Lucas que, sozinho, demora para chutar e zagueiro tricolor impediu a chance de gol.

Os dois times abusavam de chutes de fora da área. Rômulo quase marcou aos 11 após dar um belo chute para fora.

O gol tricolor saiu dos pés de Hayner, que cruzou no segundo pau, para Rômulo aparecer e chutar de primeira para o fundo das redes, aos 17 minutos de jogo.

Aos 38, Cristiano dá um belo toque para Gustavo, livre na grande área, matar no peito e chutar para o gol, ampliando o marcador.

Mais Bahia

Os time voltaram para o segundo tempo sem alterações. E o Bahia ampliou logo aos 6 minutos. Rômulo deu um lançamento lindo para Edigar Junio, que só tem o trabalho de deslocar o goleiro e ampliar a partida.

Aos 8 minutos, Jacó finalmente apareceu na partida. Ele driblou dois zagueiros do Galícia e ficou de cara para o gol, mas fez o mais difícil, acertou o travessão.

O quarto gol foi em um lance lindo. Feijão fez um lançamento milimétrico nos pés de Hayner, que dominou a bola e chutou para o gol, fechando o placar da partida.

Com o jogo na mão, Doriva aproveitou o jogo para colocar os jovens Max, Felipinho e Geovane Itinga, todos da base tricolor.

