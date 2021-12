Uma chuva de gols no Estádio de Pituaçu marcou a tarde deste domingo, 15, na partida entre Galícia e Bahia, pelas quartas de final do Campeonato Baiano. O Tricolor não tomou conhecimento do mando de campo do time azulino ao aplicar uma goleada de 5 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Kieza, dois de Tiago Real, um de Leo Gamalho e outro de Titi. O resultado coloca o Bahia com um pé na semifinal da competição, já que para reverter a situação, o Galícia teria que ganhar por seis gols de diferença, na partida de volta que acontecerá no próximo domingo, 22, às 16h, na Fonte Nova.

Da Redação Bahia goleia Galícia e se aproxima das semifinais do Baianão

O jogo

Foi com a proposta de explorar os contra-ataques que Galícia entrou em campo contra o Bahia. No entanto, a tática oferecida pelo técnico Luciano Silva não surtiu efeito em momento nenhum da partida.

Aos oito minutos do início, Kieza recebeu belo cruzamento de Patrick e mandou de cabeça no travessão. O lance serviu como um cartão de visita do atacante, que logo abriria o placar.

E foi nos 19 minutos, que o camisa 9 teve nova oportunidade e, dessa vez, não desperdiçou. Ele recebeu passe de Maxi, dentro da área, e só teve o trabalho de tirar do goleiro Dida.

Sem demonstrar muita reação, o Galícia tentava oferecer perigo ao Bahia somente através de jogadas aéreas. Uma cabeçada de Rafael assustou o goleiro Jean, no fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Tricolor manteve o sistema ofensivo com o trio KGB (Kieza, Gamalho e Biancucchi), que segue mostrando mais entrosamento a cada jogo.

O segundo gol nasceu aos seis minutos, após Maxi ajeitar a bola para Tiago Real, que bateu colocado, contando com o desvio da defesa adversária.

Inspirado, Tiago Real voltou a marcar após fintar um marcador na entrada da área do Galícia e bater firme à direita de Dida. Aos 24, Leo Gamalho foi empurrado por Jonathan, dentro da área. O árbitro marcou pênalti e deu o cartão vemelho para o lateral. O próprio Gamalho converteu a cobrança, anotando o quarto tento da partida.

Nos acréscimos, Titi alargou ainda mais o placar, ao fazer o quinto gol do Bahia, de cabeça, em cruzamento de Bruno Paulista.

<GALERIA ID=19924/>

adblock ativo