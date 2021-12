Bahia goleia Flu de Feira em jogo-treino no Fazendão

Enquanto a garotada do Bahia disputava a Copinha, na tarde desta quarta-feira, 20, a equipe profissional entrava em campo no Fazendão para disputar um jogo-treino contra o Fluminense de Feira. O resultado da atividade foi 4 a 0 para o Esquadrão, com gols marcador por Danilo Pires, Jeam, Zé Roberto e Rômulo.

O técnico Doriva escalou o Bahia com o time considerado titular no primeiro tempo: Marcelo Lomba, Cicinho, Robson, Gustavo e João Paulo; Paulo Roberto, Danilo Pires e Juninho; e Edigar Junio, Luisinho e Hernane. O placar foi 1 a 0.

Na segunda etapa, o time reserva marcou mais três vezes e foi formado com: Marcelo Lomba, Hayner, Dedé, Eder e Júnior; Yuri, Gustavo Blanco e Rômulo; Jeam (Matheus Peixoto), Zé Roberto e Mário (Feijão).

Danilo festeja gol durante jogo-treino (Felipe Oliveira l EC Bahia)

Além do jogo-treino, o centroavante João Leonardo, de 21 anos, foi para Alagoas, onde deve acertar empréstimo com o Santa Rita.

Nesta quinta-feira, 21, o elenco tricolor treina pela manhã, às 8h30. No sábado, 23, o Bahia vai encarar o Santos em partida amistosa, que será disputada na Arena Fonte Nova, às 6h30 da noite.

