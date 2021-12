O Bahia segue firme na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quinta-feira, 14, em Taubaté (SP), a equipe sub-17 tricolor goleou o Araxá-MG por 4 a 1 e se garantiu na quarta fase da principal competição de base do Brasil. O próximo adversário será o Flamengo, que bateu o Red Bull por 1 a 0.

Tiago Lemos Bahia goleia Araxá-MG e avança na Copa São Paulo

O Bahia abriu o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo. Max soltou uma bomba em cobrança de falta e marcou um golaço. Edimundo ampliou aos 37. No minuto seguinte, Geovane Itinga marcou o terceiro tento. Na segunda etapa, o adversário diminuiu no primeiro minuto, com Ednando. Aos 18, no entanto, Júnior balançou a rede e decretou a classificação do Bahia.

Além do 4 a 1 sobre o Araxá, o tricolor havia vencido a Desportiva Paraense pelo mesmo placar na fase anterior. Na fase de grupos, o Esquadrão também deu suas goleadas: 5 a 0 sobre a Desportiva Aliança e 5 a 3 sobre o Sabiá. O único resultado negativo foi diante do Taubaté: derrota por 1 a 0.

