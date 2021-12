Quem conhece o Carnaval de Salvador sabe que o ritmo dos foliões é frenético, mas os trios andam bem devagarzinho, principalmente quando o puxador quer fazer média com alguma personalidade num camarote. Foi assim, como que desfilando suavemente pela avenida e arrancando sorrisos dos fãs, que o Bahia goleou o Altos, por 5 a 0, no Piauí, o sábado, 2 enquanto a folia comia solta por Salvador.

Bahia goleia Altos e entra na zona de classificação da Copa do Nordeste

Não foi preciso muito esforço para o Tricolor, que passeou no gramado enquanto destilava toques de magia aqui e ali. O autor do principal hit da festa foi, é claro, Gilberto, que marcou dois gols (um deles lindo, de letra). Élber, Caíque e Shaylon deram uma canja no fim do show.

O resultado levou o Bahia, provisoriamente, para a segunda colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Até o fim da rodada, porém, o time pode cair até o quinto lugar. O próximo desafio, na quarta, é um jogo decisivo, contra o Santa Cruz-RN, em Natal, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Sem pressa

Era ainda o concorrido sábado de Carnaval, mas o Esquadrão iniciou o jogo como se já fosse Quarta-Feira de Cinzas. Com baixa produção dos atacantes e laterais, o time se limitava a trocar passes no meio-campo e ainda deixava alguns espaços para os avanços do Altos.

Porém, a equipe piauiense carecia de qualidade para assustar de fato. Aos 19, um clarão se abriu para Éder Guerreiro chutar de fora da área, mas ele errou o alvo. O mesmo fez Humberto, que arriscou a sorte numa tentativa do meio-campo.

Faltava ao Altos, por exemplo, um cara como Gilberto. Em sua primeira chance, após uma troca de passes que encontrou Élber na direita, o centroavante completou cruzamento com um lindo toque de letra para abrir o placar aos 25 minutos.

E o artilheiro do Brasil em 2019 – entre os times da Série A do Brasileiro – ainda tinha trabalho a fazer. Aos 42, Moisés levantou bola na área e Gilberto cabeceou na direção da meta. A conclusão, entretanto, foi bloqueada pelo cotovelo de Tiaguinho. Pênalti que o matador converteu para chegar ao seu 11º tento na temporada. No Nordestão, alcançou sete gols, aumentando a vantagem na artilharia.

Se Gilberto brilhou, Arthur Caíke, que fazia sua estreia como titular, se apagou e acabou substituído no intervalo. Iago entrou no lugar dele, ainda longe da forma ideal.

Mas foram outros atacantes os responsáveis por dar forma de goleada ao triunfo no segundo tempo. Aos 19 minutos, Élber recebeu belo lançamento de Lucas Fonseca, avançou e tocou na saída de Fernando para fazer seu gol inaugural em 2019. Já aos 28, o centroavante Caíque, revelação da base, foi acionado por excelente passe de Shaylon – dois jogadores que haviam acabado de entrar em campo – e finalizou com precisão.

Depois, aos 41, Shaylon mostrou também ter faro de gol. Tabelou com Douglas Augusto e driblou o goleiro com estilo antes de empurrar para a rede e fechar o marcador.

