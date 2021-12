Bahia ganha reforços para a partida contra o Atlético-GO

Com uma semana de treinamento antes do embate contra o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, 11, em Goiânia, além de bolar estratégias para o jogo, o comandante Preto Casagrande também terá tempo para testar os atletas que estão voltando de lesão no Bahia. Recuperados, Hernane, Edigar Junio e Allione já estão à disposição do treinador – mas não devem começar como titulares.

Os três, inclusive, atuaram normalmente no treinamento desta segunda, 4, no Fazendão. Assim como o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que era apontado como dúvida, mas trabalhou normalmente com o restante do elenco. Ele é cotado para começar entre os 11 titulares diante do Dragão.

A surpresa Mendoza

Com status de aposta, o atacante velocista colombiano ‘Speed’ Mendoza chegou com certa desconfiança ao Bahia, após passagem apagada no Corinthians. Com boas atuações, o jogador roubou a titular idade do também estrangeiro Allione e caiu nas graças do torcedor.

Mesmo assim, admitiu que não há vaga garantida. “É muito importante que o Edigar e o Hernane já estejam prontos para se incorporar ao grupo. Ninguém é titular aqui no Bahia. Tem que brigar dia a dia pela vaga”, disse.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

