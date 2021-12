Bahia ganha primeira na Arena e abre vantagem sobre Juazeiro

Vencer na Arena Fonte Nova deixou de ser um tabu para o Bahia: na tarde desta quarta-feira, 1, o tricolor bateu o Juazeiro por 2 a 0 e tomou para si a vantagem na disputa da semifinal do Campeonato Baiano.

Com o resultado, o Esquadrão pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que passará à decisão do Estadual. O Juá, que fez melhor campanha na segunda fase, precisa de um triunfo com pelo menos dois gols de diferença para se classificar.

No primeiro tempo, o Bahia tomou conta do jogo e tratou logo de construir o resultado. Zé Roberto marcou um golaço, aos 11 minutos, e Pablo, aos 29 minutos, assinalou o segundo tento tricolor. O volante Feijão deixou o campo contundido e obrigou Joel Santana a mexer no time. O treinador optou por lançar Danny Morais e passou a atuar com três zagueiros e três volantes.

Sem articulação e sem o mesmo ímpeto, o tricolor começou a segunda etapa recuado e cedeu espaços ao time visitante, mas se segurou em seu campo de defesa e evitou levar gols. No final da partida, o Juazeiro perdeu Daniel, expulso, e o Esquadrão cresceu, mas não conseguiu transformar o triunfo em goleada.

Juazeiro e Bahia voltam a se enfrentar às 18h30 do próximo sábado, 4, no Estádio Adauto Morais. O outro confronto da semifinal, entre Juazeirense e Vitória, terá o seu jogo de ida disputado na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão.

Bahia na frente - Desfalcado de Fahel, de Hélder, de Paulo Rosales e de Obina, o técnico Joel Santana promoveu os retornos de Diones e de Zé Roberto, e ainda apostou em Feijão e em Fernandão como titulares. Ao contrário do que esboçara nos treinamentos, o comandante tricolor lançou mão de quatro volantes no primeiro tempo. O seu time, porém, se comportou bem e abriu dois gols de vantagem.

Aos sete minutos, o atacante Fernandão, que já apresentava uma boa movimentação na área do Juá, recebeu lançamento entre a defesa adversária, girou sobre a marcação e bateu forte, mas Marcus Vinícius fez grande defesa. Aos 11, após passe de Fernandão, Zé Roberto invadiu a área e, com categoria, tocou na saída de Marcus Vinícius para fazer 1 a 0.

O Juazeiro cambaleou e o Bahia seguiu dono da posse de bola. Aos 29 minutos, Pablo fez boa jogada pela direita e bateu cruzado; a bola desviou em Daniel e enganou o goleiro Marcus Vinícius. 2 a 0 para o Esquadrão.

Aos 36, Anderson Talisca cobrou falta da entrada da área e mandou a bola no ângulo superior esquerdo da meta do Juá, mas Marcus Vinícius foi buscar e evitou o terceiro tento tricolor. Aos 40, Feijão saiu contundido de campo e Joel Santana lançou o zagueiro Danny Morais em seu lugar.

Vantagem assegurada - Se, ao retornar para o segundo tempo com três zagueiros e com três volantes na formação do seu time, o objetivo de Joel Santana era apenas manter os 2 a 0 em seu favor, então o treinador tricolor teve êxito.

O Bahia começou a segunda etapa disperso e se expôs ao risco de o Juazeiro ao menos diminuir o escore, mas conseguiu bloquear as investidas do time do interior. O Juá tentou encostar no placar logo no primeiro minuto, mas Jarbas mandou a bola por cima do gol em chute da entrada da área.

Aos dois minutos, Jarbas lançou Cristian na área, mas Marcelo Lomba se antecipou e evitou o pior. O Juazeiro seguiu em cima, mas lhe faltou qualidade na hora de concluir as jogadas. Aos 19, o Bahia acordou: Zé Roberto deu um chapéu em Jarbas e entrou em boas condições na área, mas acabou desarmado por Daniel.

Com a entrada de Marquinhos Gabriel em lugar de Fernandão, o Bahia voltou a tomar conta do jogo e passou a se arriscar mais nas jogadas de ataque. Aos 43, Daniel cometeu falta em Ryder, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Na cobrança, Talisca mandou a bola no ângulo, mas Marcus Vinícius foi buscar. Um 2 a 0 que ainda não define a classificação do Bahia, mas que se impõe como fio de esperança na luta pelo bicampeonato tricolor.

adblock ativo