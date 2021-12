O Bahia venceu o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do time baiano foram marcados por Emanuel Biancucchi; Eduardo da Silva fez o dos cariocas. Com o triunfo, o clube tricolor vai se afastando da zona de rebaixamento, agora na 14.ª posição, com 29 pontos, e a equipe do Rio está em 11.º, com 31.

O primeiro gol do time da casa foi marcado aos 17 minutos do primeiro tempo. Emanuel Biancucchi foi acionado no ataque, girou dentro da área e bateu direto para o gol. Em desvantagem, o Flamengo passou a pressionar mais, em busca do empate, mas os baianos apresentavam mais volume de jogo e mais presença em campo.

Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, Railan foi derrubado dentro da área por João Paulo e o árbitro marcou pênalti a favor do time baiano. Emanuel Biancucchi foi escalado para cobrar e mais uma vez ele balançou a rede do Flamengo, ampliando o placar para o Bahia.

Confira aqui o lance a lance da partida

O Flamengo seguiu arriscando, mas tentava sem obter sucesso nas finalizações. Até que, aos 16 minutos, o time carioca acertou o gol do Bahia em um cabeceio de Eduardo da Silva, diminuindo a diferença na Arena Fonte Nova. A equipe carioca voltou a crescer em campo, mas o time baiano se mostrou mais eficiente e conseguiu administrar a vitória.

Na próxima rodada do Brasileirão, no próximo sábado, o Flamengo recebe o Santos e o Bahia enfrenta o Fluminense, no Rio. Antes, o clube baiano encara o Universidad César Vallejo, do Peru, em Salvador, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 19h30.

Heliana Frazão | Estadão Conteúdo Bahia ganha do Flamengo e fica mais distante da degola

