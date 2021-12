Bahia foca no Brasileirão e encara o Cruzeiro neste domingo

O Bahia volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil e encara o Cruzeiro neste domingo, 19, às 16h, no estádio Mineirão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos, o tricolor está na 12ª colocação da competição nacional, enquanto que a Raposa ocupa a 8ª posição com 25 pontos.

>>Acompanhe os lances do jogo entre Cruzeiro x Bahia

Para esta partida, o técnico Enderson Moreira tem apenas um desfalque. O zagueiro Tiago recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso e fica de fora do embate. O defensor deve ser substituído por Douglas Grolli.

Por outro lado, o goleiro Douglas volta a ser relacionado para uma partida após dois meses, por conta de uma lesão. No entanto, o arqueiro deve permanecer no banco de reservas, já que o titular Anderson vem tendo boas atuações

Já do lado cruzeirense, o treinador Mano Menezes não poderá contar com o seu principal jogador. O meia Arrascaeta recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo e não poderá enfrentar o Bahia. Rafinha e David disputam a posição no meio de campo do Cruzeiro para a vaga aberta com a ausência do uruguaio.

A arbitragem da partida é de Bruno Arleu de Araújo, que será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Cardoso de Souza.

