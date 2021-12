Bahia foca em treino tático pensando no Oeste

O técnico Guto Ferreira fez um treino tático e trabalhou bola parada com o elenco do Bahia na tarde desta terça-feira, 18, no Fazendão. O lateral-esquerdo Moisés, com lesão no músculo adutor da coxa direita, fez tratamento e não deve enfrentar o Oeste no sábado, 22, às 15h20 (horário da Bahia), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Outro que não participou das atividades foi o volante Gustavo Blanco, que ficou no departamento médico tratando uma pubalgia e depois fez musculação. Nesta quarta-feira, 19, o time volta ao Fazendão para treinar às 15h (horário da Bahia).

adblock ativo