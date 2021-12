Bahia foca em treinamentos físicos para o clássico

Após se recuperar de uma maratona de jogos e ter o fim de semana de folga, o Bahia voltou ao batente com foco no condicionamento físico. A atividade desta segunda-feira, 25, teve o comando do preparador físico Réverson Pimentel.

A boa notícia foi que o zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo João Paulo Gomes se recuperaram de suas respectivas lesões, treinaram normalmente e podem ser escalados no domingo.

Já o centroavante Hernane, que também foi desfalque no último jogo, treinou em separado, mas não deve ser problema para o Ba-Vi, que será realizado no próximo domingo, 1º, no Barradão.

