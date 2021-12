Bahia foca as atenções no Altos-PI pelo Nordestão

Após a goelada sobre o xará de Feira, o Bahia virou a chave e foca as atenções para o duelo diante do Altos-Pi, válido pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. A partida será realizada neste domingo, 12, às 16h (da Bahia), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Comandados por Guto Ferreira, apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no último jogo foram a campo para um trabalho técnico e tático. O restante fez apenas um treino regenerativo na academia.

O elenco volta a treinar nesta sexta, 10, às 15h30.

