Bahia firma parceria com as Osid até dezembro de 2017

O Bahia anunciou na tarde desta terça-feira, 27, uma parceira com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) até o final de 2017. A assinatura do contrato será realizada na quinta, 29, às 10h30, na sede da instituição, localizada no Largo de Roma, em Salvador.

Entre as ações, o tricolor estampará a logomarca das Osid na camisa de jogo da equipe profissional, já a partir da partida contra o Botafogo, no próximo sábado, 31, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além dos outros canais de divulgação.

O clube também repassará 1% dos valores de seus patrocínios e 1% da arrecadação do programa Sócio Esquadrão e incentivará as contribuições ao programa Sócio-Protetor da Osid, a partir de R$ 10.

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, destacou a importância da união. "Essa parceria é uma conquista para todos os baianos. Une o futebol, com todo clamor e paixão que provoca, a um dos mais belos trabalhos sociais do Brasil", disse o gestor, por meio de nota divulgada pelo assessoria do clube.

Também por meio do comunicado, a superintendente das Osid, Maria Rita Pontes, falou sobre os benefícios da parceria. "Ficamos felizes e honrados em saber que, graças ao apoio do Esporte Clube Bahia e da sua fiel torcida, será possível proporcionar alegria e bem-estar a centenas de outros jovens corações que diariamente necessitam dos serviços prestados pelas Obras, em especial o Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), que será beneficiado com esta parceria", celebrou Maria Rita Pontes.

A primeira ação conjunta aconteceu no último dia 2, quando o Bahia arrecadou, num treino aberto à torcida no estádio de Pituaçu, quase uma tonelada de alimentos, que foi destinado para uma instituição de caridade vinculada às Osid

