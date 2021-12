Bahia finaliza preparação para pegar o Inter na estreia de Dado Cavalcanti

Com um treino tático realizado na manhã deste sábado, 26, o Bahia finalizou a preparação para a partida contra o Internacional, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida marcará a estreia do treinador Dado Cavalcanti, após a saída de Mano Menezes do comando técnico do tricolor.

Entre as baixas, estão os meias Rodriguinho e Daniel, suspensos, e Zeca e Ramon, que pertencem ao Inter e não podem jogar por cláusulas contratuais.

Outra ausência, e dessa vez definitiva, será a do atacante Élber. Após três anos de clube, o atleta foi vetado do que seria sua partida de despedida do tricolor e seguirá para o Yokohama Marinos do Japão no próximo dia 30.

Reintegrado ao grupo após ser afastado pela suspeita de racismo no jogo contra o Flamengo, o colombiano Índio Ramirez treinou normalmente. Outro que voltou aos trabalhos foi o atacante Fessin, recuperado do incômodo muscular na coxa.

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo, 27, às 16h, na Arena Fonte Nova.

