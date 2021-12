Bahia finaliza preparação para pegar o Conquista

Depois de uma semana livre para treinar - quase o mesmo período utilizado para a pré-temporada, o Bahia encerrou na manhã desta terça-feira, 18, as atividades para encarar o Vitória da Conquista pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Mesmo com a agenda livre de jogos desde o dia 12 de fevereiro, os atletas não tiveram descanso, treinando em dois turnos no Fazendão, inclusive durante o final de semana.

As atividades desta manhã no CT tricolor se resumiu a um treino físico e um rachão descontraído.

A novidade na equipe que vinha jogando deve aparecer na lateral esquerda. Marquinhos Santos confirmou a escalação do jovem Pará na vaga de Raul, que sequer foi relacionado para o duelo.

Outra dúvida é na parte ofensiva do meio campo. O comandante tricolor não definiu se vai lançar mão de Anderson Talisca ou Wangler para municiar os atacantes e deve divulgar o time titular somente no vestiário, minutos antes da bola rolar.

Bahia e Vitória da Conquista se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h30, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão é o segundo colocado no Grupo 3, com três pontos ganhos, enquanto o Bode ocupa a mesma posição no Grupo 2, com um ponto a mais.

