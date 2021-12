Bahia finaliza preparação para enfrentar o Vila Nova

O técnico Guto Ferreira comandou mais um dia de treino no Fazendão, promovendo um trabalho tático específico com bola parada, e encerrou os preparativos para a 15ª rodada da Série B. O Tricolor enfrenta o Vila Nova, em duelo marcado para as 21h30 desta terça, 5, na Fonte Nova.

Na 9ª colocação com 20 pontos na tabela, o Esquadrão quer manter o bom aproveitamento em casa para se reaproximar do G4. Para o duelo, o técnico Guto Ferreira ainda não contará com o goleiro Marcelo Lomba e o meia Régis, que se recuperam de lesões no tórax e coxa, respectivamente.

Em contrapartida, o lateral direito Tinga e o volante Danilo Pires voltam a ficar à disposição.

