Bahia finaliza preparação para enfrentar o Náutico

O Bahia treinou na tarde desta segunda-feira, 10, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e finalizou a preparação para o duelo contra o Náutico nesta terça, 11, no mesmo estádio.

Apesar do tempo chuvoso, o elenco tricolor realizou um coletivo tático no palco do jogo. As cobranças de falta e escanteios também foram treinadas pelos jogadores, tanto na parte defensiva quanto ofensiva.

Para a partida, o técnico Sérgio Soares não poderá contar novamente com o atacante Maxi Biancucchi e o lateral Ávine. Com dores na coxa, o argentino foi vetado pelo departamento médico do Tricolor, mesmo participando dos treinos físicos.

Já o lateral Ávine, apesar de liberado pelos médicos tricolores, fez apenas atividade de musculação na academia. O jovem Vitor, que substituiu o ídolo do Esquadrão, permanece na lateral esquerda contra a equipe alvirrubra.

Além deles, o lateral Adriano e o zagueiro Gabriel Valongo, ainda se recuperam de lesões e não jogam.

O tricolor deve entrar em campo com a mesma equipe que enfrentou o Boa Esporte, formada por Douglas Pires; Cicinho, Vitor, Jailton e Robson; Yuri, Souza, Tiago Real e Eduardo; Kieza e Alexandro.

