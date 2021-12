Bahia finaliza preparação para encarar o Santos

O Bahia já treinou na manhã desta sexta-feira, 24, no Fazendão, e encerrou a preparação para encarar o Santos. O duelo com a equipe paulista acontece neste sábado, 25, às 16h, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades do dia foram fechadas à imprensa. Segundo a assessoria do clube, o treinador Enderson Moreira conversou com os jogadores antes do treinamento e fez um trabalho recreativo que contou com todo o elenco.

O meia Régis, que estava em negociações com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, participou normalmente do treino. O jogador deve seguir no clube e está relacionado para a partida na Baixada Santista.

Ao fim dos trabalhos, os atletas relacionados para encarar o Santos embarcaram para São Paulo no fim desta manhã, onde ficam concentrados até a partida. Com 22 pontos conquistados, o Bahia é o atual 11º colocado do Brasileirão.

