Bahia finaliza preparação para encarar o Inter com treino fechado

Os jogadores do Bahia treinaram na tarde desta terça-feira, 21, no Fazendão, e encerraram a preparação para encarar o Internacional. A partida com o Colorado é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre nesta quarta, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

As atividades do dia foram fechadas à imprensa. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, os atletas trabalharam no campo do CT Tricolor e fizeram os últimos ajustes para o confronto com a equipe gaúcha. Sem problemas por suspensão ou lesão, o treinador poderá escalar o que tem de melhor para o duelo em Salvador.

O zagueiro Tiago, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão, treinou normalmente e está confirmado entre os titulares. Já o goleiro Douglas, que estava afastado dos gramados por dois meses após leão, será relacionado para compor o banco de reservas.

Sendo assim, o Bahia vai a campo diante do Inter com a seguinte formação: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Élton, Vinícius e Zé Rafael; Edigar Junio e Giberto.

Com 22 pontos conquistados, o Tricolor ocupa a 11ª colocação do Brasileirão.

