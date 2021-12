Bahia finaliza preparação para duelo com o São Paulo

Para encerrar a incômoda sequência de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá que bater o São Paulo neste domingo, 20, na Arena Fonte Nova. Com esta missão, o time finalizou sua preparação para o confronto direto com um treino tático na manhã deste sábado, 19.

O técnico Cristóvão Borges aproveitou para corrigir o posicionamento de alguns jogadores em campo e aprimorar jogadas de bola parada. Depois do treino no Fazendão, o elenco seguiu para a concentração, onde vai permanecer até momentos antes da partida.

O Esquadrão ocupa a 14ª posição no torneio, com 36 pontos, enquanto o tricolor paulista, que não perde há quatro jogos, tem 37 pontos e é o 12º colocado.

O confronto está marcado para às 16h, horário de Brasília. Como a partir da meia-noite deste domingo terá início o horário de verão e a Região Nordeste não vai aderir, a bola rola na Fonte Nova a partir das 15h.

