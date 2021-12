Bahia finaliza preparação para decisão na Copa do Brasil

O elenco do Bahia treinou na manhã desta quarta-feira, 15, no Fazendão, e encerrou a preparação para a partida decisiva contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira, 16, às 19h15, no estádio do Pacaembú.

>> Enderson coloca Palmeiras como favorito, mas quer surpreender

Antes do terceiro trabalho com bola da semana, o técnico Enderson Moreira utilizou quase 1h para conversar bastante com os atletas. No auditório do Fazendão, a comissão técnica passou um vídeo com detalhes do adversário paulista. Depois, com exceção do meia Allione, que ficou na sala de musculação, o comandante do Tricolor de Aço realizou uma atividade técnica com todo elenco.

O treinamento do dia contou com o retorno do meia atacante Zé Rafael, que havia sido poupado dos trabalhos de terça-feira, 14. O jogador está confirmado na equipe titular que vai à campo em São Paulo, em busca da classificação inédita às semifinais do torneio nacional.

Enderson Moreira aproveitou para fazer os últimos ajustes no time e vai escalar a seguinte formação diante do Palmeiras: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Élton, Vinícius e Zé Rafael; Edigar Junio e Gilberto.

Os atletas e comissão técnica embarcam para a capital paulista nesta tarde, onde ficam concentrados até momentos antes da decisão pela Copa do Brasil.

