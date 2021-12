Bahia finaliza preparação e zagueiros são vetados pelo DM

O elenco do Bahia já treinou na manhã desta terça-feira, 28, no Fazendão e encerrou a preparação para encarar o Ceará, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com duas baixas no time. Os zagueiros Tiago e Douglas Grolli ficaram no departamento médico e estão fora do duelo de nordestinos, que acontece nesta quarta-feira, 29, às 19h30, no estádio Presidente Vargas.

Os trabalhos do dia foram fechados à imprensa, que só teve acesso ao aquecimento dos atletas em campo no CT Tricolor. Segundo a assessoria do clube, os jogadores realizaram um treinamento técnico para encarar o Vozão. Antes das atividades, o técnico Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva e destacou que não irá poupar nenhum jogador no confronto em terras cearenses.

No entanto, o comandante já sabe que não poderá contar com o volante Élton, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com os zagueiros Tiago e Grolli que estão lesionados. O jovem Flávio deve ficar com a vaga no meio de campo, enquanto que Éverson deve formar a dupla de defesa ao lado de Lucas Fonseca diante da equipe cearense.

O grupo segue para Fortaleza no meio da tarde desta terça, 28, e fica concentrado até minutos antes da partida.

Com 22 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 15ª colocação do Brasileirão. Já o Ceará tem 17 pontos e está na penúltima posição da competição nacional.

