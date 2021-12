Bahia finaliza preparação e está definido para Ba-Vi

O Bahia finalizou com treino tático a preparação para o clássico Ba-Vi, na manhã desta sexta-feira, 3, na Arena Fonte Nova. O duelo acontece neste sábado, 4, no estádio do Barradão, às 16h30. Sérgio Soares, técnico do Esquadrão, fez os últimos ajustes na equipe e definiu a maior parte dos jogadores que entram em campo.

O técnico comandou coletivo e treino de cobranças de faltas e escanteios. Apenas os atacantes Kieza - com dor no púbis -, e Leo Gamalho, que disputa posição com o jovem Jacó, são dúvidas para a partida. No lugar do primeiro, William Santana pode ser o substituto.

A equipe deve entrar em campo com Douglas Pires; Tony, Titi, Robson e Marlon; Pittoni, Souza, Thiago Real; Maxi Biancucchi, Kieza (William Santana) e Léo Gamalho (Jacó).

